Климкин: Мы не исключаем дальнейших актов агрессии РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина не исключает дальнейших актов агрессии со стороны РФ, как на море, так и на суше.



"Мы не исключаем, что Россия хотела действовать по похожему на грузинский сценарий. Мы не исключаем дальнейших актов агрессии, как на море, так и на суше. И это очень важно. Мы сегодня об этом говорили с послами", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.



Он добавил, что Украина прекрасно понимает, что черноморская безопасность находится под фундаментальной угрозой.



"Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества относительно черноморской безопасности. Это может быть и совместное присутствие, мы говорим о таком присутствии, это могут быть и другие мероприятия", - подчеркнул министр.



П.Климкин также не исключил введение санкций в отношении РФ не только Евросоюзом, но и национальных.



"Мы будем обсуждать и санкции ЕС, и национальные санкции, дополнительные меры", - пояснил П.Климкин.

