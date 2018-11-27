Тюнинг современного автомобиля: преимущества и особенности переделок выхлопной системы

Тюнинг автомобиля – отличный способ улучшить не только его внешний вид, но и производительность, мощность, ездовые характеристики. Проводит его практически каждый современный автовладелец. Купить аксессуары и комплектующие для этих целей можно в специализированном магазине. Большой ассортимент таковых представлен на сайте cartuning.kiev.ua, позиционирующем продукцию известных брендов.

Общие преимущества тюнинга транспортного средства

Существует множество причин проведения тюнинга. Выбор методик и материалов зависит от предпочтений собственника и особенностей авто. Так, владельцы отечественных марок чаще всего прибегают к данному процессу, стремясь улучшить возможности машины. Те, кто владеет дорогим автомобилем, обычно преследуют цель придания ТС индивидуальный стиль.

Для увеличения мощности нередко устанавливаются вместо воздушных фильтры нулевого сопротивления. Они более качественно наполняют цилиндры двигателя горючим. Это обеспечивает весомый прирост показателей. Фильтра K&N в данном вопросе занимают лидирующие позиции. Изделия наделены уникальными эксплуатационными характеристиками и привлекают совместимостью с разными марками и моделями авто.



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Тюнинг выхлопной системы и его особенности

Выхлопная система является одной из основных составляющих любого транспортного средства. Она отвечает за качественный вывод продуктов сгорания из коллектора. Ее тюнинг позволяет увеличить не только эффективность функционирования, но и безопасность. Переделки этой части машины дают возможность уменьшить или напротив увеличить силу звука. Для решения таких задач идеально подходят разработки Supersprint из высококачественной нержавеющей стали.

В зависимости от поставленных целей, тюнинг классифицируется на:

изменения звуковых и визуальных характеристик (подразумевает смену нейтрализатора, монтаж прямоточного глушителя);

улучшения облика авто (насадки сменяются глушителем);

увеличения мощности.

Одним из наиболее интересных вариантов тюнинга выхлопной системы является внедрение эффекта «языка дракона». Но для его реализации требуются разительные изменения и вмешательство в структуру системы. На этот шаг решаются единицы.