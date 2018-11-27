В Украину не пустили 47 россиян прилетевших из Минска

С 26 ноября авиарейсами из Киева в Минск возврщено 47 российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины. Об этом сообщил представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 27 ноября. "С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные - сегодня", - сказал Бычковский.



По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Беларуси.



Представитель ГПК Беларуси напомнил, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.



Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) "фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется".



Представитель ГПК Беларуси также подчеркнул, что "белорусская сторона не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной".

