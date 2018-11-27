Гибридное положение

Первой жертвой гибридного военного положения стал главный редактор «Урядового курьера» Сергей Брага. Сразу ответственно заявляю: Сергей ни в чем не виноват. Просто все это шоу с положением делалось через одно место. Естественно, результат получился соответствующий. Газету с указом отпечатали еще в пять часов, поскольку есть такое понятие, как график сдачи номера. Надо сверстать, отправить «белки» (полосы) в типографию, отпечатать номер, а затем отправить в реализацию. Это вам не в «Фейсбуке» посты строчить и фотки в «Инстаграмм» выкладывать. Тут целый производственный процесс, который нельзя нарушать. Олдскульная технология позапрошлого века.



Вот и узнали читатели «Урядового курьера», что военное положение вводится с 14.00 26 ноября по всей территории великой страны сроком на 60 дней. Откуда бедный Брага мог знать, что «радикалы» Ляшко заблокируют президиум Рады и президент вынужден будет бегать вокруг здания, как собака в поисках угла, за которым можно отлить? Что адвокат БЮТ инициирует дискуссию насчет того, является ли первый вице-спикер Ирина Геращенко «подстилкой»? Что сработают таинственные геополитические механизмы внешнего управления, и в результате лидер нации будет вынужден на ходу править свой блестящий указ? Не 60 дней, а 30, не с 26 ноября, а с 28 ноября, не по всей Украине, а в восьми областях. Потом в список пострадавших регионов добавились Донецкая и Луганская области. С подачи спикера, которому час на ухо орал Ляшко. А это все, уважаемые друзья, правки в текст. Сначала их вносят на комп. Потом выводят полосу. Ее читает корректор, потом литредактор. Специально обученные люди. Потому что технология. У главреда голова забита под завязку. Его, простите за выражение, е…т со всех сторон. Сначала сношает родное правительство Гройсмана, которому принадлежит газета. «Под личную ответственность, чтобы было в номере, иначе оторвут всем!», – орет куратор «Курьера». Что именно оторвут, даже уточнять не надо. Затем постоянно наяривают клерки из АП: «дело национальной безопасности, мы вам сразу оторвем!». Понятно что, уточнять не надо. И тут появляются правки. А номер «Урядового» давно уже лежит в типографии в отдаленной промзоне столицы. Там полупьяные работники уже выводят пленки, на которых проступают контуры указа главкома: «60 дней, с 14.00» и дальше по тексту. Что может сделать главред? Остановить печать? Ему оторвут дважды. Сначала в КМ, затем в АП. Внести правки? Ему оторвут в типографии, поскольку пленки уже вывели, пробный «спуск» сделали и теперь в дело включается огромная машина, выплевывающая многотысячный тираж в считанные секунды. Выхода нет. Когда депутатский корпус наконец-то разобрался, кем в действительности является Геращенко, а президент озвучил последние правки, была уже половина десятого вечера и тираж «Урядового» с военным указом в изначальной редакции уже был загружен не менее бухими, чем работники типографии, грузчиками.



И почему в указе ни слова нет про Автономную Республику Крым? Ведь там фактически все и произошло. Прокуратура АРК возбудила уголовное дело, опытные крымско-татарские следователи уже расследуют инцидент в «протоке», а у них даже военное положение не объявлено?

Дональд Трамп, большой друг нации, лишь иронично хмыкнул по этому поводу в «Твиттере». МИДы Франции и Германии – ключевых стран антироссийской коалиции, возглавляемой Петром Алексеевичем, опубликовали два идентичных заявления. Их суть сводится к тому, что Киев и Москва должны сами договариваться о деэскалации конфликта.

Поэтому советую Климпуш-Цинцадзе, устроившей истерику в «Фейсбуке» относительно неправильного варианта указа президента, тактично заткнуться. Тут, с…ка, все неправильно и гибридно. Никто не знает, когда именно и где будет военное положение. Когда вы читаете эти строки, бедный Брага в третий раз перечитывает злосчастный указ в полосе и нервно курит, хотя он и бросил. Обычный человек не выдержит и сотой доли того количества мата, который на него обрушился. Но Серега профессионал, много лет работает в здании, которое притулилось возле роскошной стекляшки постоянных комитетов Рады. Он стал первой жертвой гибридного положения. Возник интересный юридический казус, поскольку указ считается вступившим в силу с момента опубликования. В данном случае есть сразу два момента. Один сегодняшний, другой завтрашний. Коллекционеры раритетов уже скупают сегодняшний выпуск «Урядового», который уже представляет несомненную историческую ценность. Это печатное свидетельство того, как можно круто лажануться в погоне за ускользающей властью.Время введения в силу указа – гибридное. Срок действия – гибридный. Да вся страна стала гибридной: в десяти (допустим, это правда и Брага, несомненно, заставит ответственное кабминовское лицо подписаться на «белке» с текстом указа) областях есть военное положение, а в остальных нет. У всех сразу возникает вопрос: за что Винницу? «Историческую родину» всей правящей элиты нации? Откуда будет вторгаться Путин? Из Приднестровья?И почему в указе ни слова нет про Автономную Республику Крым? Ведь там фактически все и произошло. Прокуратура АРК возбудила уголовное дело, опытные крымско-татарские следователи уже расследуют инцидент в «протоке», а у них даже военное положение не объявлено?Если сличить карту электоральной поддержки Петра Порошенко в первом туре выборов 2014 года с картой регионов, пострадавших от ВП, то получится странная картина. Именно те области, где главком набрал меньше всего голосов, подвергнуты военному положению. Совпадение? Случайность? Не думаю. Наверное, был план ввести положение в «низкорейтинговых» регионах и провести выборы там, где теоретически есть поддержка. Но тут вмешалась мировая закулиса, и в результате Рада приняла постановление о проведении выборов президента именно 31 марта 2019 года. Все пропало. Поясню. Вводится положение на 60 дней. Выборы переносятся на неопределенное время. Когда в АП сочтут нужным, ВП в лояльных областях отменяется, а в остальных сохраняется. Выборы проводятся одновременно и президента, и парламента. Это позволяет избежать эффекта «все пропало». Ну когда президент проигрывает выборы главы государства, а потом его партия входит в крутое пике во время парламентской кампании. А так есть варианты. Сложная избирательная технология. Те самые «фишечки», о которых говорил Кононенко.И, как мы видим, Брага не виноват. Он стал заложником политической игры, которая была сломана на ходу. Все сразу стало гибридным. Самое главное: никакое положение в десяти областях не вводится. Вы слушали главкома? Он же под стенограмму сказал: только в случае масштабного вторжения Путина. А если его нет? Указ, который так измучил Брагу, действует? Или не действует? Или же действует гибридно, то есть выборочно? К примеру, приехал Бойко в Винницу в декабре, и сразу оказалось: встречаться с избирателями нельзя, поскольку ВП. Но когда в Винницу приедет главком, все можно. Он же с агрессором борется!Идем дальше. Реакция мирового сообщества на «инцидент в протоке» тоже получилась гибридной. Дональд Трамп, большой друг нации, лишь иронично хмыкнул по этому поводу в «Твиттере». МИДы Франции и Германии – ключевых стран антироссийской коалиции, возглавляемой Петром Алексеевичем, опубликовали два идентичных заявления. Их суть сводится к тому, что Киев и Москва должны сами договариваться о деэскалации конфликта. Как так?!Скажу больше: наши герои-моряки тоже вдруг стали гибридными. Были опубликованы интервью с участниками «инцидента в протоке». Наши признались, что сознательно нарушили российские территориальные воды. Следов пыток визуально не наблюдалось. В украинском сегменте разогрелся мощный срач. Большинство патриотически настроенных «пользователей» решительно отреклись от таких героев. Особое возмущение вызвало то, что «наши не отстреливались». Выяснилось, что захвачены два сотрудника СБУ с засекреченной аппаратурой связи (ЗАС). При Союзе в случае возникновения угрозы захвата ЗАСа командир обязан был пристрелить шифровальщика и уничтожить аппаратуру. Все, с…ка, гибридное. Как в таких условиях что-то можно вводить?