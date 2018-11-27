Украина вдвое снизит тарифы на транзит газа

Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании во вторник, 27 ноября, одобрила проект постановления об уменьшении вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.



"Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций", - отметила Кривенко.



Глава НКРЭКУ добавила, что такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины "с учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством".



Отметим, тарифы на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС планируется снизить в 2,1 раза – с $12,47 до $6,04 за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).



Тарифы для точек выхода будут снижены в 1,5-2,1 раза.



НКРЭКУ также намерена снизить тарифы УТГ на точку входа в ГТС для добывающих предприятий в 3,3 раза – с 296,8 грн до 89,02 грн за 1 тыс. куб. м в сутки (без НДС).



Проект будет утвержден после общественных обсуждений в декабре.

