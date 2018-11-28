Покупаем газобетон в Киеве на выгодных условиях

Газобетон является легким, прочным и современным строительным материалом, доказавшим свое превосходство в быстром возведении объектов жилого и производственного назначения. Широкое разнообразие типоразмеров позволяет использовать его для строительства стен разной ширины и прочности. Заинтересовало? Спешите купить газобетон в Киеве, перейдя по ссылке https://uabeton.com.ua/gazoblok-kiev/ на сайт официального представителя.

Зачем нужен газобетон

Газобетон представляет собой искусственный пористый камень, изготовленный из смеси кварцевого песка, цемента, воды и дополнительных компонентов. Он позволяет возвести перегородки, одно-, двух- и трехслойные внутренние несущие и наружные стены, лотковые блоки для перемычек.







Преимущества конструкции

Главными достоинствами газобетона выступают:

высокий уровень теплоизоляции;

небольшая нагрузка на фундамент;

долговечность и повышенная прочность;

устойчивость к высоким температурам и открытому огню;

морозостойкость;

полная безопасность для здоровья;

быстрота и максимальное удобство обработки (сверление, резанье, откалывание).

Есть ли недостатки

Идеальный строительный материал еще не изобретен, поэтому и у газоблока есть свои недостатки. Это хрупкость, которая возможна при небольшом уровне плотности, теплопроводимость, высокое поглощение влаги. Кроме того, материал обладает минимальной прочностью при сжатии. Это касается блоков с низким показателем теплопроводимости.

Некоторые специалисты не считают вышеперечисленное недостатками. Ведь здесь важно подобрать правильные параметры. И тогда ни о каких минусах речи не будет идти.

Разнообразие видов

На рынке Украины представлено все виды газобетона. Их разделяют на группы по отдельным критериям:

Назначение (конструкционный, теплоизоляционный, конструкционно-теплоизоляционный). Условия твердости (автоклавные, неавтоклавные). Вид вяжущегося вещества (известняковый, цементный, смешанный, шлаковый).

Покупаем с умом

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Финансовый аспект

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