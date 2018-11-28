Семьям захваченных в плен украинских моряков могут выплатить по 100 000 гривен - Денисова

Семьям моряков, которых российские военные и служащие ФСБ захватили 25 ноября, могут выплатить материальную помощь. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Так, омбудсмен предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных. По словам Денисовой, государственная программа помощи сейчас действует в отношении политзаключенных. Комиссия при МинВОТ выносит решения об оказании их семьям материальной помощи в размере 100 тысяч гривен. Она же внесла предложение в правительство, чтобы такой механизм действовал не только в отношении семей политзаключенных, но и военнопленных.

