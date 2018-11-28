В Киеве временно перекроют мост Патона
В Киеве в ночь на воскресенье, 2 декабря, из-за ремонтных работ закроют движение по мосту Патона.
Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.
"2 декабря с 00.00 час. до 05.30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.
В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
Источник: Укринформ
14:47