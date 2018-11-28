В Киеве временно перекроют мост Патона

В Киеве в ночь на воскресенье, 2 декабря, из-за ремонтных работ закроют движение по мосту Патона.



Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.



"2 декабря с 00.00 час. до 05.30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.



В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

