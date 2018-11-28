В Белоруссии казнили двух «черных риелторов»

В Белоруссии был исполнен смертный приговор в отношении фигурантов дела о черных риелторах. Об этом в среду, 28 ноября, родственники осужденных сообщили правозащитнику Андрею Полуду, говорится на официальном сайте правозащитного центра «Весна».



Семен Бережной и Игорь Гершанков были признаны виновными в совершении шести убийств и подготовке одного, а также в мошенничестве, похищении человека и других преступлениях. 21 июля 2017 года Могилевский областной суд приговорил их к высшей мере наказания — расстрелу.



Группа черных риелторов в составе четырех человек функционировала на территории Могилевской области с 2009 по 2015 год. По материалам дела, преступники уговаривали местных жителей продать или разменять жилье, а затем убивали, закапывая некоторых живьем.



Двух других участников группировки, Татьяну Гершанкову и Бориса Колесникова, суд приговорил к 24 и 22 годам лишения свободы соответственно. Было установлено, что преступники получили около двух миллиардов неденоминированных белорусских рублей (шесть миллионов российских рублей).



Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертные приговоры могут быть вынесены за особо тяжкие преступления, в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника внутренних органов или государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

