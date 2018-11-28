Гройсман начал визит в Германию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал рабочий визит в Германию, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



"Начинаю визит в Германию. Буду иметь большое количество встреч на высшем уровне. Моя цель - донести до руководства нашего крупнейшего в Европе партнера текущую ситуацию в Украине и нашу позицию относительно вызовов, которые несет российская агрессия против Украины", - написал В.Гройсан на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.



Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель 29 ноября проведет в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.



Ранее пресс-секретарь украинского премьера Василий Рябчук сообщил, что В.Гройсман посетит Германию с рабочим визитом 28-29 ноября.



В.Рябчук отметил, что премьер проведет ряд двухсторонних встреч, а также примет участие в открытии бизнес-форума, которое состоится 29 ноября..

