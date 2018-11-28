Важно, чтобы Украина следовала курсу реформ, несмотря на выборы - глава представительства НАТО

Украина должна следовать курсу реформ, несмотря на очередные выборы президента и парламента в 2019 году, если хочет стать частью Североатлантического альянса, считает глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.



"Принятие закона "О национальной безопасности " этим летом было воспринято нами как важный шаг вперед. Несмотря на то, что уже в следующем году будут выборы очень важно, чтобы Украина оставалась на этом курсе внедрения реформ", - сказал А.Винников на презентации 19-го выпуска сборника "Украина дипломатическая" в среду в Киеве.



По его словам, советники НАТО готовы помогать украинской власти в разработке важных документов, в частности, в сферах безопасности и обороны, разведки, управления гостайнами. "Все они важны, если Украина хочет выполнить свою цель - присоединиться к НАТО", - подчеркнул А.Винников.

