В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода

В ближайшие сутки, 29 ноября, холодную и сухую погоду в Украине будет определять антициклон с центром над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в Украине без осадков, лишь в Крыму ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, в Карпатах 15-18° мороза, днем 2-7° мороза, в южных областях и на Закарпатье ночью 4-9° мороза, днем около 0°; в Крыму течение суток 0-3° тепла.



В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 12,6 градусов тепла в 1898 году, самая низкая - ночью на отметке 19,4 градусов ниже ноля в 1915 году.



В пятницу, 30 ноября, в Украине сохранится холодная погода: температура воздуха ночью 10-15°, днем 3-8° мороза (в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза); в южных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.



Без осадков, лишь днем в южных, местами и центральных областях небольшой снег, метель. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны порывы 15-20 м/с.



В Крыму ночью без осадков, днем снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 5-7° мороза.

