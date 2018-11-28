Трамп и Эрдоган обсудили кризис в отношениях России и Украины - СМИ

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили кризис между Россией и Украиной, сообщает в среду агентство "Анадолу"



"Наряду с вопросами двусторонней повестки дня Эрдоган и Трамп обсудили напряженность между РФ и Украиной", - сообщает агентство.



Также Р.Т.Эрдоган рассказал Д.Трампу об итогах своих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.



Президенты США и Турции договорились о двусторонней встрече "на полях" G20, отмечает агентство.

