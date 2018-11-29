В Украине выявили более 7000 нелегальных работников

Государственная фискальная служба в ходе проверок бизнеса относительно выполнения налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов в январе-октябре выявила 7300 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.



В ГФС отмечают, что в 46% проверенных компаний нарушали законодательство.



ГФС также доначислила нарушившим законодательство работодателям 1,4 млрд грн налоговых платежей.



По информации ведомства, доначисления по уплате налога на доходы физических лиц составили 753 млн грн, единого взноса - 601,5 млн грн, военного сбора - 37,5 млн грн.



Помимо этого, ГФС за указанный период выявила 23,1 тысяч граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

