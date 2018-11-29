Меркель призывает Украину не сворачивать с курса реформ

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель призывает Украину не сворачивать с курса реформ.



Об этом она сказала во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Берлине, информирует Правительственный портал.



«Я хочу подбодрить Украину и призываю не сворачивать с курса реформ. Хочу поблагодарить главу правительства за вклад в дело изменений в Украине. И здесь принципиальным вопросом встает вопрос санкций. Мы же их ввели не просто так. Мы показали, что страны рядом с Россией имеют право на собственное развитие. Украина приняла решение о независимости - и в том числе в Крыму и на Донбассе. И мы предоставили Украине гарантии - согласно с Будапештским меморандумом. И сейчас мы обязаны выполнить обещание», - заявила Меркель.



Одной из тем двусторонних переговоров стала экономика, ведь Германия является партнером номер один для Украины в Европе и входит в пятерку наших крупнейших торговых партнеров в мире.



«Украина показала себя как открытая страна, и немецкий бизнес заинтересован работать здесь. Украина воспринимается как место, куда можно и нужно вкладывать инвестиции», - сказала Меркель.

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В свою очередь Гройсман отметил, что сегодня правительство имеет пять приоритетов своей деятельности. Среди них - обеспечение экономического роста, создание благоприятных условий для развития бизнеса, обеспечения верховенства права и противодействия коррупции, повышения качества государственного управления и госуслуг, восстановление безопасности государства и граждан.



По словам Премьер-министра, Украина ведет эффективное и полное реформирование энергетической отрасли.



"И здесь взаимодействие с европейскими, в частности немецкими, партнерами является ключевым. Мы заинтересованы в совместной реализации проектов по диверсификации источников поставки энергоносителей и усиления энергетической безопасности Украины", - сказал Гройсман.



В этом контексте он предложил активизировать дискуссии относительно совместного управления украинской газотранспортной системой, которая является надежным и эффективным средством транспортировки российского газа до европейских потребителей.



Премьер-министр Украины находится в Германии с двухдневным рабочим визитом.

