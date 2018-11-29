Регги признали культурным наследием

ЮНЕСКО внесла регги в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте организации.



«Срочно: ямайская музыка регги только что была внесена в список нематериального культурного наследия! Поздравляем!» — говорится в сообщении.



Музыкальное направление сформировалось на Ямайке в 1960-х годах. Самым знаменитым исполнителем регги стал Боб Марли.

