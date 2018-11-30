К украинским портам в Азовском море не пускают судна уже шесть дней

Суда не могут попасть к портам Бердянска и Мариуполя уже в течение шести дней, поскольку Россия мешает им проходить через Керченский пролив. Об этом сообщил France 24 Гулливер Крэг в Twitter, передает УНН.



"Порт Бердянска подтверждает мне, что ни одно судно не может попасть в порт в течение шести дней - Россия мешает им проходить через Керченский пролив. Четыре суда, направляющиеся в Бердянск, застряли на неделю. Очевидно, еще 14 ожидают прохождения в Мариуполь", - написал он.



Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что по состоянию на вечер 28 ноября 2018 года украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.



Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

