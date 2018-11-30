Кремль отреагировал на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

В Кремле считают провокацией призыв президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли в Азовское море. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 29 ноября.



«Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко», — сказал Песков.



Представитель Кремля не стал комментировать возможный ответ Москвы в случае входа кораблей НАТО в Азовское море. «Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны», — подчеркнул он.



Ранее в четверг в интервью немецкому таблоиду Bild Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на помощь НАТО в связи с инцидентом в Керченском проливе. Помощь, по его словам, заключается в отправке военных кораблей в Азовское море. Украинский президент уже выступал с подобным призывом, однако конкретного ответа от Североатлантического альянса не получил.

