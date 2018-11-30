Зубко: Ситуация в Азовском море - вызов для всего мира

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко расценивает сложившуюся в акватории Азовского моря конфликтную ситуацию, как вызов для всего мирового сообщества, сообщает пресс-служба вице-премьера в четверг.



"Сегодняшняя ситуация в Азовском море - это достаточно большой вызов для всего мира. И мы имеем мощную поддержку мирового сообщества в направлении разрешения ситуации, которая позволит остановить агрессию России не только в Азовском море, но и на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Г.Зубко комментарии телеканалу "Прямой".



Вице-премьер подчеркнул, что г.Мариуполь Донецкой области является важной составляющей экономики Украины с точки зрения металлургии, а потому транспортные потоки, которые пролегают через Азовское море, чрезвычайно важны для экономического сотрудничества Германии и Украины. "Это вопрос не только экспорта нашей продукции, но и получения сырья именно европейскими партнерами из Украины через Азовское и Черное моря", - отметил он.



Г.Зубко заявил, что в своем выступлении на 3-ом Украинско-немецком экономическом форуме канцлер Германии Ангела Меркель "четко заявила о политической поддержке Украины не только в направлении проведения реформ и развития бизнеса в Украине со стороны Германии, а важнее всего - территориальной целостности и поддержки Украины".

