В Крым смогут попасть только граждане Украины – Госпогранслужба

Административную границу в оккупированным Крымом смогут пересечь только граждане Украины, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



"Что касается админграницы, то ее можно будет пересечь исключительно украинским документам. Это в направлении Крыма", - сказал руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.



Он сообщил, что все иностранные граждане, которые ранее въехали на территорию аннексированного полуострова, смогут беспрепятственно выехать.



"В случае, если в это время будут возвращаться со временно оккупированной территории иностранцы, которые до этого времени въехали на законных основаниях, то они будут пропущены", - пояснил А.Демченко.



Вместе с тем, он добавил, что на данный момент нет соответствующих решений руководства операции объединенных сил (ООС) не допускать въезда иностранных граждан на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

