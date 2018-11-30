Почему стоит воспользоваться добровольным медицинским страхованием

Услуга добровольного страхования медицинского характера в Украине считается достаточно новой. Активно продвигаются корпоративные полисы, которые оформляются на работников предприятия. Они имеют приемлемые цены, достаточно значительный набор услуг. Индивидуальное страхование только набирает обороты популярности. Суть приобретения полиса сводится к тому, что человек имеет возможность получить полноценные компенсационные выплаты при наступлении страхового случая. В качестве такого случая могут быть указаны различные риски по желанию клиента.

Виды страховки

Корпоративная; Индивидуальная; Туристическая.

Первый вариант рассчитан на страхование работников фирм и компаний. Второй предполагает, что человек (семья) самостоятельно осуществляет процесс приобретения полиса. Туристический тип оформляется при посещении зарубежных стран, чтобы иметь возможность в случае необходимости получить квалифицированную медицинскую помощь находясь в другой стране.

Что включает в себя страховка?

Ассортимент рисков определяется индивидуально на основании договора. Полис предполагает возможность получения таких услуг:

Амбулаторное обслуживание;

Приобретение лекарственных средств (включая оплату услуг доставки);

Лечение стационарного плана;

Различные виды исследований, сдачи анализов и пр.;

Возможность получения неотложной помощи, госпитализации, транспортировки;

Оплата дополнительных медицинских услуг;

Все виды услуг стоматологического плана.

Что получают застрахованные лица?

Преимущества действительно существуют. Во-первых, выплачивается компенсация всех расходов, которые были связаны с лечением и приобретением необходимых препаратов. Во-вторых, формируется возможность оплаты комфортабельного стационарного лечения. К тому же, человек получает возможность обслуживаться без очереди, получать высококачественный сервис обслуживания (качество контролируется компанией, которая предоставляет страховку).

Как рассчитывается сумма полиса?

Добровольное медстрахование в Украине имеет различные параметры цены: от 500 до 6 тыс. гривен. Стоимость рассчитывается на основании таких факторов: