В трейлере Лютера показали "самого сексуального мужчину"

В Сети появился трейлер пятого сезона сериала Лютер с Идрисом Эльбой в главной роли. В будущем сезоне главному герою и его напарнице Кэтрин Холлидей придется столкнуться с дерзкими убийствами и криминальными схемами, покрывающими коррупцию в городе.



В ролях, помимо Идриса Эльбы, также снялись Вунми Мосаку, Дермот Кроули, Майкл Смайли и Патрик Малахайд.



Премьера сериала запланирована на 2019 год.







