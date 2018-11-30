В Одессе на строительной площадке произошла массовая драка: охранники стройки напали на активистов, есть пострадавшие

Массовая драка произошла на Гагаринском плато, где местные жители и активисты «Национального корпуса» осаждают стройку компании «Будова», которую связывают c серым кардиналом неофициальным "хозяином" Одессы бизнесменом Владимиром Галантерником.







Как передает корреспондент одесского издания «Думская», со стройплощадки на бывшей территории Дома приемов горсовета, неожиданно выскочили работники охранной фирмы и напали на протестующих. Они использовали палки и газовые баллончики. Активисты дали отпор титушкам. Дерущихся разняла полиция, задержавшая с десяток нападавших. Их увезли в райотдел. В результате столкновения пострадало как минимум два человека — один из охранников и один активист. Представители «Нацкорпуса» разделились: часть осталась возле стройплощадки, часть поехала вслед за полицией — проследить, чтобы не выпустили титушек.







Напомним, в марте прошлого года мэр Одессы Геннадий Труханов, которого СМИ непосредственно связывают с Владимиров Галантерником, со скандалом передал в аренду частному предприятию «Дофин» 2 гектара земли на улице Гагаринское плато, 4, где был расположен бывший Дом приемов одесской мэрии. Через месяц этот участок уже был продан частной фирме без аукциона.

