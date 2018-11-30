В СФ прокомментировали заявление Климкина о расторжении договоров с Россией

От расторжения Украиной в одностороннем порядке ещё около 40 договоров с Россией в первую очередь пострадают рядовые украинцы, которые работают в РФ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией, заявил в эфире телеканала ТСН глава МИД страны Павел Климкин. При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой.



"Все, на чем еще держится экономика Украины, связано с Россией. Ведь прядка двух миллионов украинцев зарабатывают в России и отправляют деньги домой, на Украину", — заявил РИА Новости Джабаров.



По его словам, экономический ущерб для России от расторжения этих договоров будет минимальным. "Нам ни холодно, ни жарко от решения Киева и нового витка антироссийского ража", — сказал сенатор.



Он добавил, что при смене режима на Украине вновь начнётся восстановление российско-украинского сотрудничества и действие прежних договоров.

