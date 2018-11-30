Порошенко объяснил отказ Трампа встречаться с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко считает, что отмена его коллегой из США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным является свидетельством попадания последнего в полную изоляцию. Такое заявление Порошенко сделал в пятницу, 30 ноября, в интервью Sky News.



"Я уже слышал президента Трампа в его Twitter, что он принял решение, что в случае отсутствия реакции мистера Путина на требование освободить украинских моряков, он отменит их встречу. Я считаю, что эта реакция свидетельствует о полной изоляции Путина. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки на MH17, после российской агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих катастрофических поступков - Путин в изоляции", - заявил глава Украины.



Порошенко подчеркнул, что в связи с этим весь мир должен давить на российского президента, чтобы "возвратить РФ обратно к цивилизованному миру".



"Потому что это катастрофа для России, и прежде всего - для россиян", - добавил он.



При этом президент предупредил, что действия Путина создают большую опасность для всего мира.

