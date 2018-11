«Убийца SpaceX» раскрыл планы

Американская компания Blue Origin в руководстве пользователя полезной нагрузки ракеты New Glenn, опубликованном в октябре, представила подробности о многоразовой первой ступени носителя, сообщает NASASpaceflight.com.



В справочнике отмечается, что при выведении космического аппарата на геопереходную орбиту двигатели первой ступени отключаются на 199-й секунде полета, когда ракета достигает высоты 250 километров. Отделение первой ступени от второй происходит на 202-й секунде. После этого включаются двигатели первой ступени, которые должны обеспечить ее мягкую вертикальную посадку на платформу контейнеровоза Stena Freighter (Blue Origin планирует переоборудовать данное судно) в Атлантическом океане.



Носитель New Glenn способен выводить на низкую околоземную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную — до 13 тонн. Первая ступень носителя допускает использование до 25 раз, а установленный на нее метановый двигатель BE-4 производства Blue Origin — до 100 раз. Такой же силовой агрегат получит первая ступень ракеты Vulcan — замена носителя Atlas 5, первая ступень которого получает российские керосиновые РД-180. Первый полет New Glenn запланирован на 2021 год. Ежегодно планируется запускать 12 таких двух- или трехступенчатых ракет (в зависимости от требований заказчика).