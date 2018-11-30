Туск: Уверен, что ЕС введет против РФ санкции в декабре
Президент Европейского Совета Дональд Туск уверен, что в декабре Европейский союз сможет ввести санкции в отношении РФ. Европа едина в нашей поддержке украинскому суверенитету и территориальной целостности. Вот почему я уверен, что в декабре ЕС наложит санкции против России", - написал Д.Туск в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.
Он также добавил, что ЕС должен использовать саммит G20 для давления на партнеров с целью соблюдения основных прав человека, свободы прессы и безопасности журналистов.
Источник: Интерфакс-Украина
16:30