- Главная
- Звездная пыль
- Вышел снятый в Киеве клип Майли Сайрус
Вышел снятый в Киеве клип Майли Сайрус
В Сети появился новый клип американской певицы Майли Сайрус на композицию "Nothing Breaks Like a Heart". Ролик был снят на Дарницком мосту в Киеве. К настоящему моменту он успел набрать свыше миллиона просмотров на YouTube-канале певицы.
Песня артистки была записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном. Съемки клипа проходили на Дарницком мосту в течение двух дней, из-за чего его перекрывали на выходные.
По сюжету клипа, героиня Сайрус скрывается от полицейской погони на автомобиле. Он мчит на высокой скорости по шоссе, а на обочине стоят фанаты певицы.
Источник: Корреспондент
09:30