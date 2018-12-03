Вышел снятый в Киеве клип Майли Сайрус

В Сети появился новый клип американской певицы Майли Сайрус на композицию "Nothing Breaks Like a Heart". Ролик был снят на Дарницком мосту в Киеве. К настоящему моменту он успел набрать свыше миллиона просмотров на YouTube-канале певицы.



Песня артистки была записана совместно с британским диджеем Марком Ронсоном. Съемки клипа проходили на Дарницком мосту в течение двух дней, из-за чего его перекрывали на выходные.



По сюжету клипа, героиня Сайрус скрывается от полицейской погони на автомобиле. Он мчит на высокой скорости по шоссе, а на обочине стоят фанаты певицы.







