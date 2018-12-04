Восстановиться после сердечного приступа возможно

Группа специалистов разработала пластырь с микроиглами (MN-CSC), который может изменить жизнь людей, переживших сердечный приступ, передает Medical Express. На сегодняшний день пластырь протестировали на животных, крысах и свиньях. Сердца последних очень похожи на человеческие.



Во время сердечного приступа кровь перестает поступать в отдельные части сердечной мышцы. Это приводит к смерти клеток и повреждениям органа в целом. В итоге сердце уже не может работать на 100%. При этом известно, что стволовые и незрелые клетки способны обратить полученные повреждения вспять. Проблема возникает с методом доставки.



В рамках последних исследований специалисты интегрировали в сердце пластырь, который через иглы доставляет активное соединение, выделяемое стромальными (незрелыми) клетками, прямо в клетки сердца. Это позволяет наладить связь и запустить процесс регенерации - инициировался процесс размножения миоцитов (мышечных клеток) и образования новых сосудов. Сейчас ученые ищут способ имплантации пластыря без открытой операции на сердце.

