Детская неожиданность: «пакунок» и няня вместо пособий на новорожденного?

Интересное совпадение: почти одновременно правительство стало раздавать «бэби-боксы», анонсировало появление государственных нянь, а Конституционный суд признал «детские выплаты» не гарантированными Конституцией. Т.е. сделан первый шаг к их отмене. Понятно, что перед выборами на такое никто не решится. Но впереди Украину ждут огромные выплаты по внешним долгам. Главное, мягко подготовить общественность к «реформе выплат», задобрив приятными сюрпризами.

Украинский «бэби-бокс» – «пиратская копия» московского?



Не удивлюсь, если окажется что у премьера Владимира Гройсмана или его советников в Москве живет родня. Почему? Дело в том, что “Пакунок маляти” от Кабмина – точная копия подарка от мэра Москвы Сергея Собянина, который с 2017 года выдают всем новорожденным столицы РФ. Только на их коробке написано “Наше сокровище”. И вещи в ней подороже.



Российские мамочки в соцсетях нахваливают, например, комбинезон-трансформер (мешок, который можно разделить на две ножки) с отстегивающейся подстежкой из овчины. У нас такого в наборе нет. Зато есть памперсы Helen Harper – точно такие же, как и в “сокровище” от Собянина. Кажется, я даже знаю, кто спонсор этой затеи в России и в Украине.



Похоже на то, что подарочная коробка – это набор пробников от тех торговых марок, которые прибились к проекту. Сдобренные “гарниром” ситцевых и фланелевых пеленок, шапочек, боди и ползунков от анонимных производителей.



Популярный педиатр Евгений Комаровский проанализировал наш “бэби-бокс” в своем видеоблоге на YouTube и, прежде всего, возмутился отсутствию этикеток на текстильных изделиях для детей. В Москве, кстати, весь текстиль – с наклейками: производитель, размер, состав, как стирать.



Не удивительно, что очень скоро в соцсетях стали высказывать сомнения, что содержимое украинской коробки “тянет” на 5 тыс. грн. Родители новорожденных утверждали, что в лучшем случае подарок обошелся в 2,5-2,8 тыс. грн. Наконец, журналисты склонили к признанию замначальника департамента социальной политики КГГА Максима Бутченко: он проговорился, что набор на самом деле стоит 3,6 тыс. грн.



После опубликования признания Бутченко в Министерстве социальной политики аж подпрыгнули. И разъяснили прессе, что наполнение "бэби-бокса" планируют со временем улучшать под присмотром ЮНИСЕФ. Потому и сумму заложили 5 тыс. грн.

Традиции финнов позаимствовали в разных странах. Преимущественно бедных. Именно там наборы раздает не власть, а благотворительные организации типа ЮНИСЕФ. Пишут, что в ЮАР коробки делают из пластика, чтобы в них можно было купать ребенка. У негров денег на ванночки нет. Да и водопровода в домах тоже часто нет



Каким боком к нашей "коробке для новорожденных" пристроился ЮНИСЕФ, который обычно опекает детей в африканских и азиатских странах, можно только догадываться. Я бы связала его активность с ассортиментом “бэби-бокса”, в частности, с косметикой и “финтифлюшками” от иностранных производителей.



Если говорить в целом об идее казенных подарков для новорожденного (правильно это называется "Born Box”, потому что “Baby box” во всем мире – окно спасения для новорожденных подкидышей, – автор), то она зародилась в Финляндии в 1938 году как помощь для малоимущих матерей. И не от хорошей жизни: на 1000 новорожденных там приходилось 65 смертей. В 2015 году этот показатель составил 2,3 и стал самым низким в мире. Но явно не благодаря “бэби-боксу”.



Традиции финнов позаимствовали в разных странах. Преимущественно бедных. Именно там наборы раздает не власть, а благотворительные организации типа ЮНИСЕФ. Пишут, что в ЮАР коробки делают из пластика, чтобы в них можно было купать ребенка. У негров денег на ванночки нет. Да и водопровода в домах тоже часто нет.



В Индии в коробку кладут дополнительно москитную сетку и набор белья и медикаментов для родов и послеродового периода. И выдают ее еще до появления малыша на свет. Тоже логично – много насекомых и всякой инфекции, опасной для матери и ребенка. А роды у индийской бедноты чаще всего происходят дома.



В целом затея милая, но спорная. Особенно в избирателный год, который совпадает с пиковыми выплатами по внешним долгам. Казалось бы, власть должна максимально экономно использовать деньги на социальные программы. Но на пакет малыша в 2019 году правительство запланировало аж 1,8 млрд. грн. И это выглядит подозрительно. Особенно в свете решения КСУ...



Выплаты при рождении заменят помощью малоимущим и “альтерантивами”?



Не так давно Конституционный суд вынес решение №1-3/2018(2717/14) по обращению 50-ти народных депутатов о том, что детские выплаты не гарантированы Конституцией. Их нельзя считать элементом соцзащиты. Они носят лишь вспомогательный и стимулирующий характер. И назначаются лишь в том случае, если Верховная Рада заложит их в госбюджет на следующий год.



В принятом в ночь с 22 на 23 ноября бюджете-2019 помощь при рождении ребенка – 41 280 грн (в т.ч. единовременно 10 320 грн и по 860 грн. в месяц в течение 3 лет) сохранена. Потому что это бюджет избирательного года. Нет сомнений, что депутаты не рискнут с отменой данной нормы и в 2020 году – все-таки парламентские выборы. А дальше возможны варианты...



Первая “реформа” детских пособий прошла почти незаметно весной 2014-го, сразу после победы “революции гидности”. Под шумок постмайданной эйфории правительство, состоявшее наполовину из “интуристов”, унифицировало сумму выплат на всех новорожденных, независимо от количества детей семье. Раньше на первого давали 20 прожиточных минимумов, на второго – 50, для третьего и дальше – 110.



Через пропагандистскую кампанию в СМИ обществу намекнули, что многодетные у нас в основном богачи, которым госвыплаты безразличны, и всякие там алкоголики-тунеядцы, рожающие много детей ради получения пособий. Общество “проглотило” аргументы и согласилось на 10320 грн сразу после рождения и по 860 грн ежемесячно до достижения ребенком трех.



Эксперты говорят, что оптимальным было бы повышение выплат по уходу за детьми, согласно инфляционной логике, а не “бэби-боксы” и “муниципальные няни”. Но поскольку цель мероприятия вовсе не социальная защита детей, а высвобождение средств на уплату колоссальных внешних долгов, вариантов не остается. Впереди нас ждут “детские неожиданности”...



Первая и последующие выплаты не изменились со времен “антинародной панды”. Но гривна-то с тех пор обесценилась втрое! Если в 2013-ом 10 тыс. грн — это было больше $1,5 тыс., и этой суммы хватало, чтобы “отбить” платные роды в хорошем столичном роддоме, купить коляску и даже кроватку, то сейчас это всего лишь $368. Их даже на брендовую коляску не хватит, не говоря уже о родах. Что же касается 860 грн в месяц, то сами подумайте, много ли детских вещей и питания можно на них купить.



При этом пособие по уходу за ребенком до трехлетнего возраста упразднено (впрочем, оно составляло 130 грн., так что отмены никто не почувствовал), а сумма декретных для работающих женщин составляет 100% средней заработной платы по стране. Студенты получают 100% получаемой стипендии, неработающие – 100% пособия по безработице (при условии, что они состоят на учете в центре занятости). Декретные, как правило, платятся 70 дней до родов и 56 дней после родов. После этого у неработающей мамаши единственным собственным источником дохода являются те самые 860 грн выплат на ребенка.



Но и эту выплату уже с 2021 году могут отменить. Точнее, как мне кажется, сделать социальной помощью для неимущих матерей. Нечто вроде выплат для матерей-одиночек или коммунальных субсидий.



Чтобы получить эти деньги придется изрядно потрудиться: побегать по собесам, собрать справки и сформировать весомую доказательную базу. Дальше придется быть готовыми к визиту социальных инспекторов. Они уже существуют, но пока в малом количестве. Проверяют получателей субсидий и подозрительных матерей-одиночек на наличие гражданских мужей или дополнительных источников дохода.



Пока такие проблемы не касались абсолютного числа молодых родителей. Скорее всего потому, что не было убедительного оправдания для переформатирования помощи на детей. После решения Конституционного суда оно появилось. Теперь весь вопрос лишь в сроках принятия непопулярных решений.



Для подготовки общественного мнения к новациям началось (видимо, с подачи консультантов-реформаторов), прощупывание почвы в плане альтернативных “заманух”. Уже не единожды замечала однотипные рассуждения о том, что фиксированный размер детских выплат далек от инфляционной реальности. И молодым родителям лучше не засиживаться дома, а спешить на рынок труда. Тем более, что государство готово компенсировать затраты на няню в тех населенных пунктах, где недостаточно мест в садиках и яслях.



Но социальная программа “Муниципальная няня”, по которой молодым семьям обещают компенсировать 1492 гривен в месяц для найма няни при условии, что родители выходят на официальную работу, это еще один фантом.



Во-первых, даже в селе за такие деньги нельзя нанять няню на целый месяц. Если сумму, удвоить, все равно будет недостаточно. Во-вторых, хитрость заключается еще и в том, что няня должна быть официальной: числиться на учете в местной администрации, работать по контракту и платить налоги. Много вы таких нянь знаете?



P.S. Эксперты говорят, что оптимальным было бы повышение выплат по уходу за детьми, согласно инфляционной логике, а не “бэби-боксы” и “муниципальные няни”. Но поскольку цель мероприятия вовсе не социальная защита детей, а высвобождение средств на уплату колоссальных внешних долгов, вариантов не остается. Впереди нас ждут “детские неожиданности”...

