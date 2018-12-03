Bulgaria Air приостановила полеты в Украину в связи с военным положением

Авиакомпания Bulgaria Air отменила прямые рейсы Одесса-София до 16 декабря включительно, в возможном возобновлении полетов в компании не уверены.



"Из-за заявленной военной ситуации в Украине, по рекомендации Министерства иностранных дел (Болгании - ИФ) и с учетом безопасности пассажиров, национальный перевозчик Bulgaria Air прекратил свои рейсы между Софией и Одессой до 16 декабря 2018 года включительно", - отмечается в сообщении на сайте авиакомпании.



В Bulgaria Air подчеркивают, что решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься в зависимости от нормализации ситуации в Украине.



Как сообщалось, ранее авиаэксперт, экс-глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк заявил, что введение военного положения в Украине не повлияет на работу гражданской авиации.



Bulgaria Air – национальная пассажирская авиакомпания Болгарии, базируется в столичном аэропорту Софии.

