Военное положение не повлияло на стабильность банковской системы – НБУ

Состояние банковской системы в настоящее время является стабильным, введение военного положения в стране не повлияло на работу банковской системы, заверила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова во время брифинга в Киеве в понедельник.



"Оттоки по банковской системе отсутствуют. У меня пока отсутствуют данные за пятницу (30 ноября – ИФ), но объем срочных депозитов не изменился в целом по банковской системе, если сравнивать состояние за неделю до введения военного положения и последние данные, которые мы видели на утро пятницы", - сказала она.



Е.Рожкова уточнила, что ликвидность банковской системы в настоящее время колеблется между 72-75 млрд грн. Обращения банков за поддержкой ликвидности отсутствуют.



"Колебания, которые мы видели, это были колебания текущих остатков. Но им характерны колебания, которые абсолютно не связаны с паническими настроениями", - подчеркнула первый замглавы НБУ.



Касательно информационного поля, по данным Е.Рожковой в первые два дня после ввода военного положения действительно колл-центры банков работали более интенсивно, поскольку поступало очень много вопросов от населения. Вместе с тем, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась, добавила она.



Первый замглавы НБУ отметила, что первые дни после введения военного положения также наблюдалась повышенная чувствительность населения к ситуации на валютном рынке, особенно в тех областях, которые указаны в законе Верховной Рады. Тем не менее, на сегодня ситуация стабилизировалась, отметила Е.Рожкова.



Как сообщалось, президент Украины Петро Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине" №393/2018, которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.



Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

