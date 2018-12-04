Гвоздик поднялся в топ-15 лучших боксеров мира
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик занял 15 место в обновленном рейтинге авторитетного аналитического портала BoxRec.
Одолев на выходных канадского боксера Адониса Стивенсона, украинец заработал 300 рейтинговых очков и благодаря этому совершил потрясающий рывок на 55 позиций - с 68-го места на 13-е.
Благодаря победе Гвоздика Украина в топ-15 теперь представлена тремя боксерами: в рейтинг также попали Александр Усик и Василий Ломаченко.
Источник: Корреспондент
03.12 14:23
В воскресенье, 2 декабря состоится бой Гвоздика за чемпионский титул и поединок непобедимых Уайлдер – Фьюри