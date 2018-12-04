Вступление Украины в ЕС поддерживают 54% опрошенных граждан

Число сторонников вступления Украины в НАТО в стране продолжает превышать количество противников такой интеграции, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Так, согласно данным опроса, вступление Украины в НАТО поддерживают 45% респондентов, против выступают 31% опрошенных, 8% ответили, что не голосовали бы на референдуме, где бы задавался вопрос о вступлении в НАТО, а 15% было тяжело ответить на вопрос.



На вопрос, если бы Украина могла стать членом только одного международного экономического союза, то какой из них нужно было выбрать, 54% респондентов ответили, что Европейский Союз, 14% - Таможенный союз, 16% - другой ответ и 16% было тяжело ответить на вопрос.



Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).



Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

