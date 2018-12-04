Украина снизила запасы в ПХГ на 1,1 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) и по 1 декабря снизила запасы в них на 1 млрд 143,01 млн куб. м – с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 16 млрд 51,95 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в т.ч. с 28 ноября по 1 декабря подъем газа из хранилищ из-за усилившихся морозов составил 298,19 млн куб. м или чуть более четверти всего отбора с начала сезона. Максимальный суточный отбор был зафиксирован 1 декабря – 78,95 млн куб. м.



Отбор газа из хранилищ год назад – 1 декабря 2017 года – составил 48,08 млн куб. м при запасах 16 млрд 72,33 млн куб. м, два года назад – 49,34 млн куб. м при запасах 13 млрд 512,23 млн куб. м, три года назад – 84,34 млн куб. м при запасах 16 млрд 135,25 млн куб. м, четыре года назад – 109,74 млн куб. м при запасах 13 млрд 904,48 млн куб. м.



Как сообщалось, в весенне-осенний период закачки этого года запасы в ПХГ были пополнены на 9 млрд 759,8 млн куб. м.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

