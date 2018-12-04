Омелян не имеет права носить военную форму - Минобороны

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не имеет права на ношение военной формы одежды даже во время военного положения. Об этом официально сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос агентства Украинские новости.



"Правила ношения военной формы одежды и образцы знаков различия разрабатываются и утверждаются соответствующими центральными органами исполнительной власти, имеющих в своем подчинении воинские формирования, Службой безопасности Украины, Управлением государственной охраны Украины, Службой внешней разведки Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих лицами, не имеющими на это права, запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону", - говорится в ответе Минобороны.



В ведомстве уточнили, что право на ношение военной формы одежды имеют военнослужащие, военнообязанные во время прохождения сборов, резервисты, курсанты, лицеисты, а также лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с предоставлением права ношения военной формы одежды.



Напомним, после введения военного положения в десяти областях Украины Омелян 27 ноября провел расширенное совещание, на котором появился в военной форме.

