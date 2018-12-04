Бойко предоставит юристов УПЦ, чтобы отстоять лавры

Депутат Верховной Рады Украины, основатель объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что окажет юридическую помощь Украинской православной церкви (УПЦ) чтобы в судах защитить право на пользование Свято-Успенской Почаевской лаврой (Тернопольская область) и Киево-Печерской лаврой (Киев) верующими канонической церкви. Он убежден, что попытка власти отобрать у верующих УПЦ храмы является ничем иным, как типичным оказанием давления на церковь.



Об этом говорится на официальном веб-сайте политической партии "Оппозиционный блок" (ОБ).



"Мы являемся свидетелями беспрецедентного давления на украинское православие. 23 ноября так называемая антирейдерская, а на самом деле рейдерская комиссия Минюста отменила перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. 28 ноября уже на заседании правительства отменяется распоряжение Кабмина от 2003 года об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры. Сразу после этого начинаются обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, единственная причина которых – его принципиальная позиция относительно канонической православной церкви в Украине. А то, что пытаются сегодня сделать представители власти в церковном мире, является просто циничным давлением на представителей канонической церкви", - сказал Бойко.



Он акцентировал, что таким образом власть пытается лишить права на пользование храмовыми комплексами верующих Украинской православной церкви. "Попытка отобрать у верующих храмы является ничем иным, как типичным давлением на церковь. Несмотря на все заявления представителей власти, что они не вмешиваются в церковные дела, их действия говорят об обратном. Сегодняшний режим пытается угрозами и давлением загнать верующих канонической православной церкви в другую церковь", - подчеркнул Бойко.



По его мнению, использование Президентом Украины Петром Порошенко церковного вопроса в качестве элемента своей предвыборной программы является позорным и циничным фактом.



"Это цинизм, потому что по Конституции церковь отделена от государства. А он наоборот создает церковный конфликт в государстве, раскалывает людей по религиозному вопросу, что приведет к огромной проблеме для всех верующих. "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступает категорически против любого вмешательства власти в церковные вопросы, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить Украинскую православную церковь. Прежде всего, мы уже помогаем церкви по юридическим вопросам. Наши юристы уже работают с представителями Почаевской лавры, чтобы в судах защитить право на пользование святыней верующими канонической церкви. Соответствующие иски против незаконных действий власти уже готовы и в ближайшее время будут направлены в суд, где мы будем в правовом поле бороться против произвола нынешнего режима", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь".

