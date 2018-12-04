Какие продукты могут реально убить

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала: сейчас каждый шестой человек умирает от рака. И примерно треть случаев можно объяснить последствиями неправильного питания, передает "Ридус". В связи с этим эксперты составили список самых опасных продуктов. На первом месте находятся рафинированный сахар и искусственные сахарозаменители. Их чрезмерное потребление грозит хроническими заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, а также ожирением. Если в теле уже есть раковые клетки, подпитываемые сахаром, они начнут стремительно расти. Также, доказали бельгийские ученые, чрезмерное потребление сахара способно вызывать рак прямой кишки, груди и мочевого пузыря, но может защитить от глиомы (рака мозга).



При этом заменители сахара, искусственные красители и ароматизаторы, напитки и продукты, их содержащие, очень токсичны, предупреждают специалисты. Проходя через слизистую пищеварительного тракта, эти вещества попадают вглубь тканей и запускают там процесс образования злокачественных опухолей. Вопросы также вызывают продукты из переработанного мяса (колбасы, сосиски). По подсчетам ученых, всего 50 граммов переработанного мяса в день достаточно, чтобы повысить риск рака на 18%.



Комментирует врач-онколог, заведующая онкологическим хирургическим отделением комбинированных методов лечения Клиники кластерной онкологии УКБ 1 Сеченовского университета Наталья Сукорцева: "Чрезмерное употребление вредных продуктов может привести к раку горла, пищевода и желудка, а также других органов и систем. Полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчености, ветчина содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Поэтому если регулярно есть на завтрак, обед и ужин такую пищу, то вполне можно заработать рак толстой кишки". А сотрудники Университета Глазго доказали, что употребление колбасы и сосисок грозит раком груди. К примеру, съедая в неделю по сосиске, человек повышает риск рака на 15%. Специалисты советуют заменить красное мясо и обработанные мясные продукты птицей или рыбой.



Жирные продукты, как и мясные, стоят за развитием рака. Сукорцева подчеркивает: регулярное потребление трансжиров, чипсов, попкорна, животных жиров повышает показатели холестерина, риск гипертонии, ожирения, вызывает мутации клеток, связанных с раком. Правда, свою роль играют не только сами продукты, но и способ их приготовления. К примеру, хлебобулочные изделия и снэки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты отличаются высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедны витаминами и клетчаткой. Эксперты советуют отказаться от продуктов с длительным или истекшим сроком годности. Само питание должно быть полноценным, разнообразным, но умеренным.

