Канадский боксер Стивенсон до сих пор в искусственной коме после нокаута от Гвоздика

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе канадский боксер Адонис Стивенсон до сих пор находится в искусственной коме после нокаута, полученного в поединке с украинцем Александром Гвоздиком.



Об этом сообщил промоутер канадца Ивон Мишель.



"Адонис продолжает находиться в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. Его состояние стабильное", - цитирует Мишеля Sport Arena.



Как сообщал Укринформ, 1 декабря украинский боксер Александр Гвоздик нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Сразу после боя 41-летнего канадского боксера госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

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Канадец находится в Enfant-Jésus de Québec - больнице, которая специализируется на нейрохирургии и травмах головы. Стивенсон был помещен в искусственную кому в качестве профилактической меры из-за возможного кровоизлияния в мозг.

