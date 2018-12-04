На Сицилии арестовали нового босса мафии

Итальянская полиция арестовала нового главу сицилийской мафии и 45 других предполагаемых мафиози, что стало мощным ударом по организованной преступности на средиземноморском острове. Об этом заявил во вторник вице-премьер-министр страны Луиджи Ди Майо, передает УНН со ссылкой на Reuters.



Предыдущий "босс боссов" "Коза Ностры" Сальваторе "Тото" Риина скончался в тюрьме в прошлом году, проведя почти четверть столетия за решеткой.



Полиция сообщила, что среди арестованных во вторник был Сеттимо Минео, глава местных семей мафии в сицилийской столице Палермо. Чиновники сообщили, что недавно его назвали самым главным главой мафии острова, известной как "Коза Ностра".



"Аресты ... представляют собой один из самых больших ударов, нанесенных мафии со стороны государства. Минео был избран "наследником" Тото Риины после его смерти. В Италии нет больше места для такого рода подонков", - отметил Ди Майо.

