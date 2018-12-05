Януковичу может потребоваться лечение в Израиле – адвокат

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который 17 ноября получил травму ноги, может потребоваться дальнейшее лечение в Израиле, утверждает его адвокат Александр Горошинский.



На своей странице в Facebook он сообщил, что во вторник приехал в Москву по вопросу планируемого заседания Оболонского районного суда Киева 5 декабря, на котором ожидалось выступление В.Януковича с последним словом в деле о госизмене.



А.Горошинский отметил, что не смог встретиться с В.Януковичем, но увиделся с приглашенным известным хирургом из Израиля Эялем Аттиасом, которого пригласили для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения В.Януковича.



По словам адвоката, Э.Аттиас сообщил ему, что после обращения представителей В.Януковича и изучения медицинских документов прибыл в Москву для осмотра экс-президента Украины.



А.Горошинский приводит слова израильского специалиста о том, что травма В.Януковича "очень серьезная" и необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства. Данное обследование Э.Аттиас хотел бы провести в своей клинике в Израиле, и будет обсуждать такую возможность с В.Януковичем.



"По результатам встречи г-н Аттиас, по согласованию с Виктором Януковичем, передал мне экспертные заключения. Сразу скажу, что не могу раскрывать деталей диагноза и названия клиники. Переданные мне доктором Аттиасом документы незамедлительно подам в Оболонский суд после моего возвращения", - отметил А.Горошинский в своем сообщении.



Как сообщалось, 19 ноября Оболонский суд на очередном заседании перенес выступление В.Януковича с последним словом по делу о государственной измене на 5 декабря из-за полученной им травмы.



Соответствующее решение суд принял, учтя предоставленную стороной защиты информацию о состоянии здоровья обвиняемого.



При этом судья Владислав Девятко подчеркнул, что В.Янукович может выступить в суде с последним словом сидя или лежа из больницы, что неоднократно практиковалось судом в других процессах.

