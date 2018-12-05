Врачи не советуют любителям бегать марафонские дистанции

Сейчас забеги приобретают большую популярность среди спортсменов-любителей. Но такая тяга к спорту может вылиться в неприятные последствия, передает Medical Express. Вследствие подобных забегов значительно вырастает концентрация нескольких биомаркеров, говорящих о перегрузке сердца.



Вывод был сделан по итогам сравнения уровня маркеров, среди которых тропонин I и тропонин Т, у 63 бегунов-любителей. Каждый из них пробегал полный марафон, полумарафон и забег на 10 километров. По уровню биомаркеров, оказалось, что самая большая нагрузка на сердце была после полного марафона.



Среди марафонцев сердце останавливается примерно у 1 человека на 50000 бегунов, которые участвуют в гонках. При этом большая доля кардиологических эпизодов отклонений, вызванных физическими нагрузками, приходится на марафонские забеги, особенно среди мужчин в возрасте минимум 35 лет.

