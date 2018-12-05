Захарова назвала бредом угрозы США в адрес РФ по факту задержания украинских моряков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бредом угрозы американской стороны в адрес России по факту задержания украинских моряков в Керченском проливе.



"Это напоминает мне выражение: "Сделай мне больно", - так прокомментировала она заявление США, пригрозивших России "растущими последствиями и болью", если задержанные в ходе инцидента не будут освобождены.



Вместе с тем, дипломат обратила внимание на некорректный перевод российскими СМИ этого выражения. "Я видела оригинал [текста]. На самом деле эта сложносоставная фраза, которая неудачно построена. Поэтому и перевод оказался странным и малоудачным, - заметила Захарова. - Однако что этим хотели сказать наши американские партнеры, также вызывает вопросы".



"Все это - действия, которые направлены не на улучшение, а на ухудшение, - отметила она. - Все это похоже на сценарий для фильма ужасов".



Захарова призвала СМИ быть более точными при переводе с иностранных языков. "Однако именно это заявление США представляется абсурдом, который невозможно перевести, - продолжила дипломат. - Как ни переводи, смысл все равно получается абсурдным".

