Кремль готов обсуждать обмен украинских моряков

Россия наверняка рассмотрит конкретные предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Но будет ли на них ответ, неизвестно. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 5 декабря.



"Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах Москва может выдать украинских моряков с учетом заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко, что Киев готов предложить якобы 300 человек для обмена.



Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

