НАТО и Украина: без войны за Крым...

Главе МИД Украины Павлу Климкину опять понравилось в Брюсселе. Ну, там писающий мальчик и – это совсем интересно! – писающая девочка с такой же собачкой, шоколад, предновогодние красивые огоньки везде. И, конечно же, двухдневная, 4-5 декабря 2018 года, встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, в первый день которой вспомнили и о Климкине. Хотя он и не из члена, а только очень хочет им стать. Вместе со страной. И, видимо, поэтому его пригласили на совещание вместе с грузинским коллегой и, похоже, даже на шару чем-то покормили и как-то еще приголубили.



Потому что Павел так сказал после встречи: «Никогда еще не чувствовал такой поддержки». Поддержка действительно мощная. Но даже на словах уже заметна разница в отношении НАТО к Грузии и Украине. И это пока главный вывод из встречи в Брюсселе для Украины. Несмотря даже на то, что в НАТО покормили Климкина. И на то, что натовские чиновники произносят названия обоих государств через запятую.



Во-первых, на пресс-конференции 4 декабря текущего года по итогам первого дня встреч министров генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна «прекратить свое присутствие в Абхазии и Южной Осетии». Кроме того, он отметил, что Альянс продолжает работу с Грузией по «подготовке к членству в НАТО». Заметьте – «подготовке к членству» и фактически освободить Южную Осетию и Абхазию. Насчет Украины, которая всем рассказывает, что Россия у нее отобрала Крым, ничего подобного не было сказано. Ни насчет немедленного освобождения Крыма, ни насчет подготовки к члену, о котором мечтают и Климкин, и все его начальники в Киеве. Нет, факт перехода Крыма из Украины зафиксирован, и отмечены сегодняшние последствия этого шага. «Четыре года назад Россия незаконно аннексировала Крым, сейчас она пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контроля над Азовским морем», – сказал генсек. Но, по его словам, Альянс призывает Россию только немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые она захватила во время черноморско-азовского конфликта в конце ноября сего года. И о возврате Крыма конкретно ничего – только непризнание его ухода. «Россия должна обеспечить свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты... Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, и мы никогда не примем и не признаем незаконную аннексию Крыма», – только и сказал Столтенберг.



Столтенберг заявил, что Россия должна «прекратить свое присутствие в Абхазии и Южной Осетии». Кроме того, он отметил, что Альянс продолжает работу с Грузией по «подготовке к членству в НАТО». Заметьте – «подготовке к членству» и фактически освободить Южную Осетию и Абхазию. Насчет Украины, которая всем рассказывает, что Россия у нее отобрала Крым, ничего подобного не было сказано.

Вот тут, по мнению многих, и порылась собака натовско-российских отношений: Альянс не знает точно силы России и потому побаивается открытого конфликта, способного перерасти в настоящую войну. В переводе на язык, понятный и для Украины, это означает одно: НАТО медлит, потому что и не готов, и не собирается воевать с Россией. И вообще, и – тем более! – конкретно за Украину.

Не хотят венгры воевать с Россией, и все тут. Потому что Россия и россияне готовы воевать за свое место под солнцем. Например, во Всероссийском центре изучения общественного мнения в России уже провели опрос и выяснили: 87% граждан России знают об инциденте в Керченском проливе, когда были атакованы украинские корабли, а 93% из них поддерживают действия российских военных

, – и это, кажется, самое главное! – Столтенберг и натовские министры иностранных дел фактически не дали ничего из того, что просила у них Украина – более активной позиции против России. Климкин перед поездкой к писающему мальчику рассказывал, что он намерен «требовать не только осуждения агрессии России, но и действенных мер», а также готов предлагать «новые элементы взаимодействия с Альянсом». Например, Киев настойчиво просил увеличения присутствия Альянса в Черном море в связи с «агрессией России», а Столтенберг лишь сказал: «НАТО будет продолжать поддерживать Украину». И разъяснил, что эта пресловутая поддержка заключается лишь в увеличении сроков присутствия кораблей НАТО в Черном море. В этом году корабли НАТО пробыли в Черном море 120 дней, в то время как в прошлом году – только 80, отметил Столтенберг. Чтобы – отмечаю это особо и я – лишь «наблюдать за происходящим». И – опять же! – никаких перспектив членства в НАТО. Только подготовка к нему. И если Грузию НАТО похвалила за помощь Альянсу и старание в подготовке к вступлению, то об Украине опять было сказано, что ее на пути в НАТО «ожидает еще немало вызовов». При этом представители НАТО заявили, что делают и уже сделали все, что могли, чтобы помочь Украине справиться с «агрессией Путина»: созвали экстренное совещание в связи с событиями в Керченском проливе и продолжают помогать Киеву улучшать боеспособность ВМС Украины тем, что помогают в обучении моряков в Одессе, где сегодня находится академия ВМС Украины.То есть, если говорить открыто, то и с конкретной помощью, и с членством Украину, похоже, опять послали. И это признал даже гарант древнешумерской нации и ее главковерх, раздающий сегодня интервью направо и налево. В эфире телеканала «Bloomberg» он сообщил: «Различные жесткие высказывания – это, определенно, мощная поддержка Украины. Но, думаю, в этой ситуации, в то время как западные партнеры делают жесткие заявления, Путин действует». И что тут можно ему возразить? Действует. Причем Путин опять повторил слова императора Александра III, что у России два вернейших союзника на все времена – ее армия и флот...И вот тут, по мнению многих, и порылась собака натовско-российских отношений: Альянс не знает точно силы России и потому побаивается открытого конфликта, способного перерасти в настоящую войну. В переводе на язык, понятный и для Украины, это означает одно: НАТО медлит, потому что и не готов, и не собирается воевать с Россией. И вообще, и – тем более! – конкретно за Украину. Столтенберг опять четко повторил главный принцип и подход НАТО в отношении России: «Даже если вы не верите в то, что отношения с Россией могут улучшиться в обозримом будущем, нам нужен политический диалог». «Мы будем тщательно анализировать и уже сегодня проводим мониторинг и оценку военного строительства России. Поэтому мы осуществляем самую крупную адаптацию и усиление нашей коллективной обороны со времен окончания «холодной войны». Мы обеспечиваем высокую готовность наших сил, развертываем силы в восточной части НАТО и видим, что европейские страны Альянса и Канада повышают свои инвестиции в оборону. Кроме этого, мы тщательно оцениваем ракетные силы России, обеспечиваем защиту от них и защиту государств-членов», – сказал генсек НАТО.А когда ему опять напомнили об «агрессии России в Керченском проливе», он сказал: «Мы не стремимся отвечать зеркально. Мы реагируем пропорционально и взвешенным образом». И это при том, что диалог Россия – НАТО практически заморожен после присоединения Крыма к России, и после отъезда в Москву посла РФ при НАТО Александра Грушко в начале года Москва пока так и не назначила нового посла при Альянсе, а госсекретарь США Майкл Помпео в Брюсселе 4 декабря 2018-го фактически озвучил ультиматум России по договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Или Россия выполняет этот Договор, или США из него выходят, и тогда такое может начаться, что Америка за себя не отвечает, как заметил мистер Помпео. «Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяется на такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие», – сказал он.И что? Генсек НАТО по-прежнему подчеркнул важность двусторонних контактов на военном уровне. «Я приветствую, что командующий объединенными силами Альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти встречался с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Они продолжают поддерживать прямой контакт, который я считаю полезным для всех нас», – в частности сказал он. Ну, а Россия ответила однозначно словами председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова: «Россия – это не та страна, которой можно ставить ультиматумы. У РФ есть также претензии к США, на которые они не ответили, поэтому мы не собираемся на их мнимые обвинения отвечать». Ну а российские эксперты так и вообще прямо предупредили страны НАТО, близкие к России и готовые идти в фарватере американских ультиматумов. Советник Российского фонда развития высоких технологий, политолог Николай Димлевич в эфире радио «Sputnik» сказал: «Нагнетание образа врага, намерение разрешить конфликт только вооруженным путем, те мероприятия, которые они запланировали в отношении России, как на Черноморском театре военных действий, так и на Балтике, говорят о том, что в жертву приносятся те страны, которые граничат с Россией. Нагнетание психоза со стороны НАТО подставляет Польшу, страны Балтии, но в первую очередь, конечно, Украину. Ответ по всем натовским размещениям у границ России будет адекватен и нацелен на те страны, которые будут размещать эти вооружения».И не исключено, что именно поэтому одна из «тех стран, которые будут размещать эти вооружения» – конкретно Венгрия, – по-прежнему блокирует все устремления Украины в НАТО. Ну, не хотят венгры воевать с Россией, и все тут. Потому что Россия и россияне готовы воевать за свое место под солнцем. Например, во Всероссийском центре изучения общественного мнения в России уже провели опрос и выяснили: 87% граждан России знают об инциденте в Керченском проливе, когда были атакованы украинские корабли, а 93% из них поддерживают действия российских военных. Более того, 79% россиян уверены, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей, а значит, если надо, то можно отвечать адекватно. То есть воевать......Вот, собственно, и все главное, что бы там «смелого и воинственного» в адрес России ни написали министры в итоговой декларации саммита глав МИД стран НАТО. И как мне кажется, особо россиян потешают слова главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса, который рассказал, что нашел способ, как НАТО победить России и в Крыму, и в Калининграде. «У нас есть четкий метод. Он основан на маневрах. Он основан на нашей способности быть тихими, когда нужно быть тихими, и способности говорить, когда нужно говорить. ...Если не вдаваться в подробности, о которых я не должен говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа», – сказал моряк. Жаль, что он не рассказал подробнее, как «блокированием доступа» можно «тихо, когда надо тихо» противостоять этим российским ракетам класса «земля-воздух» или комплексам противовоздушной обороны, уже развернутым в том же Калининграде, в Крыму и в Сирии и позволяющим России «доставать» до Средиземноморья. Вот это, как мне кажется, и есть главное «неудобство», стращающее НАТО. И «солидарность с Украиной» пока не перебивает этот страх, как ни крути...