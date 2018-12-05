Побои

Полковник Гриценко предупредил Юлию Тимошенко, что, возможно, ее будут бить. Не исключено, что даже ногами. Аналогичные предупреждения мужественный и практически неподкупный экс-министр обороны разослал еще двум потенциальным жертвам: Славе Вакарчуку и Владимиру Зеленскому. Кто заказал сразу трех кандидатов в президенты? Почему их будут бить? И кто пытался отрихтовать самого полковника во время его недавнего визита в Одессу? Сенсации, трэш, хардкор и изнасилование крупного рогатого скота.



По словам Анатоля, «грубые силовые провокации» против него и других кандидатов организовываются начальником личной охраны гаранта нации, некоего Юрия Федорова. Добрейший человек, просто иногда любит организовывать групповые избиения лидеров социологических опросов. «А шо, так можно было?», – спрашивает в это время известный теннисист Виктор Янукович, находящийся на лечении в Израиле в связи с тяжелейшей травмой, полученной на крытом чем-то корте. Можно, Федорович, еще как можно!



Сразу хочу встать на сторону верховного главнокомандующего и напомнить об угрозе вторжения агрессивного Кремля. Мы запустили сверхсовременную ракету морского и даже, х…й с ним, подводного базирования «Нептун». Она, ракета, на расстоянии 280 километров, что равняется тысячам морских миль, поразила секретаря Совбеза Александра Турчинова. «Поразительно!», – воскликнул Турчинов и почему-то зааплодировал. Поэтому на сегодня агрессор умиротворен и можно спокойно, с чувством и расстановкой продолжать строительство блокпостов вокруг стратегических центров Украины. В первую очередь, вокруг города-героя Винницы, на которую давно точит зубы хозяин Кремля. Главное, в Виннице строят блокпосты, а в других мегаполисах, на которые нацелены боеголовки агрессора, еще чешутся. Как так? Начнется война, а мы еще не готовы. Кто будет останавливать армаду танков? Только хороший блокпост справится с подобной задачей и толковый антикоррупционный активист. К чему это я? К тому, что в условиях военного положения коллективное избиение кандидатов в президенты, у которых более высокий рейтинг – абсолютно нормальная превентивная мера.



Мы запустили сверхсовременную ракету морского и даже, х…й с ним, подводного базирования «Нептун». Она, ракета, на расстоянии 280 километров, что равняется тысячам морских миль, поразила секретаря Совбеза Александра Турчинова. «Поразительно!», – воскликнул Турчинов и почему-то зааплодировал.

Гарант работает на износ. Целыми днями в телевизоре. То сломавшийся «авиаэкспресс» откроет, то с профессурой Тернополя встретится, то в Чернигове пенсионеров по головке погладит, то военный совет проведет, то… И так целыми днями. Совсем другое дело!

Конечно, бдительный читатель, стоящий на четких проевропейских и пронатовских позициях, может спросить: а Славу за шо? Он же даже не мычит в последнее время. Одно время бурно намекал на толстые электоральные обстоятельства, которые могут его вынудить куда-то выдвинуться. Потом ему выключили свет во время просветительской лекции. По-моему, в Харькове. Вакарчук, конечно же, аж ни на секунду не испугался. Просто загрустил, взял академический отпуск по декрету и уехал в Штаты. Тем не менее, на стол гаранту ежемесячно кладут свежие социологические опросы, которые не вызывают у него никаких положительных эмоций. Сами посудите: какой-то м…к, который на своих бигбордах пишет букву «Ч» в кружочке (вероятно, «чмо»), набирает больше голосов, чем лидер антикремлевской коалиции. Не говоря уже о симулянтке из Качановки и непонятном пинчуковском выкормыше, который писал саунд-трек к рекламным роликам великой корпорации «Рошен». А про Зеленского вообще даже говорить не хочется. Сразу вспоминается высказывание из запрещенного к продаже Пелевина насчет клоуна, который работает на лица (лицо) с нетрадиционной ориентацией и наоборот. Как можно говорить «остаточнепрощавай» варварской России в таких невыносимых условиях?Конечно, после введения военного положения стало гораздо легче. Нация стала прислушиваться к спичам главкома. Робко интересоваться: а вот можно сексом заниматься во время комендантского часа? Конечно! И не будет никакого комендантского часа, если Путин не нападет! Радость-то какая! А вот можно корову для нужд ракетного комплекса «Нептун» не отдавать? Можно! Даже мобилизации не будет, если не начнется давно подготовленное вторжение. Появился новый, совершенно нигде и никем не опробованный формат проведения предвыборной кампании в условиях военного положения. Гарант работает на износ. Целыми днями в телевизоре. То сломавшийся «авиаэкспресс» откроет, то с профессурой Тернополя встретится, то в Чернигове пенсионеров по головке погладит, то военный совет проведет, то… И так целыми днями. Совсем другое дело! Но некоторые отморозки не ценят свои конституционные права и демократические свободы, которые теперь гарантированы исключительно президентом. Смотрите закон о военном положении, там все сказано. Главком проявляет невиданное милосердие, не заставляя всех подряд рыть уютные окопы. Нация отвечает ему взаимностью, за исключением трех-четырех негодных овец. Или баранов. Что с ними делать? Только бить.Юлия Владимировна еще до предупреждения полковника все правильно поняла и быстро уехала в США. Тем самым она только усугубила свое незавидное положение. С Куртом Волкером она встречается, с какими-то сенаторами, один из которых якобы освободил ее из тюрьмы в 2013 году. Вот ведь лживая корова! Все знают, что Тимошенко освободил восставший народ в лице Сени Яценюка, оравшего в телефонную трубку: «Юля! Юля!!!». Видимо, что-то чувствовал. Уж очень голос был неестественно высоким. Так вот, в условиях военного положения, когда объем и полноту гражданских прав и свобод определяет президент, поездка в Америку тянет на государственную измену с последующим избиением. Вы думаете, она там про НАТО курлыкает, про членство с усилением санкций за вульгарное пленение наших моряков? Нет, она пытается вбить клин в единую антипутинскую коалицию, рассказать о якобы имеющихся планах сорвать выборы под предлогом продления положения. Думаете, те, кому положено, этого не понимают? Прекрасно понимают двойные стандарты работы Юлии Владимировны. Поехала, ку...ва, выбивать себе госдеповский «томос» на правление. Это же и кастрированному петуху ясно. Тем более человеку, который постоянно демонстрирует журналистам пухлую кипу листов в виде разведсводок. Явно проглядываются распечатки с патриотического форума и другие совершенно секретные данные о военной активности РФ в Виннице. Скажите, пожалуйста, простые патриоты нации могут применить насилие в отношении ставленницы Кремля, которая раскалывает геополитическую ось Киев–Вашингтон? Могут. У нас же военное положение. Надо сплачиваться вокруг лидера и накачивать ему рейтинг. Потом сплачиваться во время второго тура, третьего и, если понадобится, четвертого. Пока не пойдут реальные результаты выборов, а не те, которые сфальсифицированы в результате кибератаки хакеров на мобильный телефон главы Центральной избирательной комиссии. Да, господин Гриценко, никто не говорил, что во время кампании нельзя схлопотать по физиономии. Время нынче такое: враг концентрируется возле центрального рынка Винницы и готовится совершить страшную провокацию аккурат к моменту окончания военного положения. Вот такой паскудный характер у Путина. Так все рассчитал, чтобы спровоцировать главкома на продление. И продлит, а что делать? Мы триста лет ждали томос и не позволим, чтобы его у нас забрали.