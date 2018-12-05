80% резервистов готовы прибыть в армию в случае открытой агрессии РФ - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подчеркивают, что мобилизационные мероприятия будут проводиться только в случае открытой агрессии Российской Федерации в отношении Украины. "Все запланированные мероприятия (в рамках введения в ряде областей военного положения – ИФ) планируется завершить до конца текущего года. В то же время стоит подчеркнуть, что мобилизационные мероприятия будут проводиться исключительно в случае открытой агрессии Российской Федерации.



Но при таком развитии событий в Вооруженные силы Украины будут призываться не только те, кто находится на сборах, а все резервисты и военнообязанные", - сказал начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генштаба ВСУ Михаил Щербина на брифинге в среду в Киеве.



Он отметил, что на сегодняшний день оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тыс. человек.



"По данным социологических опросов, 80% этих резервистов готовы прибыть в ВСУ, в свои части в случае открытой агрессии противника", - указал М.Щербина.



Представитель Генштаба ВСУ напомнил, что на период прохождения подготовки резервистам гарантируется сохранение места работы, заработная плата и государственное страхование на период сборов, как и у военнослужащих. "Сумма денежных выплат резервистам за месяц подготовки составляет от 5200 грн рядовым до 8600 грн офицерам", - сказал он.



М.Щербина напомнил, что в Верховной Раде находится законопроект о выплатах резервистам денежного обеспечения на уровне военнослужащих-контрактников за месяцы, которые они отслужили, о предоставлении преимущественного права прохождения государственной службы, первоочередного права на пенсию и других льгот.

