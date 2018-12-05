Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тест

Компания Euro NCAP провела серию краш-тестов и опубликовала ее результаты. Только два авто полностью провалились – Jeep Wrangler и Fiat Panda заработали единственный балл на двоих. об этом сообщает Motor.



Jeep Wrangler нового поколения показал плохие результаты в защите грудной клетки и ног водителя в зависимости от места удара. Также плохо защищена грудь пассажира, сидящего сзади, при лобовом ударе во всю ширину кузова.







У авто пострадали соединения передней стойки и силовой балки передней панели. Также у него нет креплений для детского сидения на переднем и центральном заднем кресле. Эксперты признали капот машины травмоопасным для пешеходов. В итоге Jeep Wrangler получил одну "звезду" из пяти возможных.



Второй раз в истории краш-тестов Euro NCAP автомобиль не получил ни одного балла. Им стал Fiat Panda, присоединившись к провалу модели Puno.







Автомобиль не получил ни одной "звезды" из-за высокой вероятности травм головы у водителя, пассажиров детей. Защиту водителя оценили только в 45%,а защиту детей в 0%. Манекены шести и 10-летних детей получили сильные травмы головы.



При этом остальные семь авто, принимавшие участие в краш-тесте, получили пять "звезд". Это Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-Pace, Peugeot 508, Volvo V60 и Volvo S60.

