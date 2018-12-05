Украина заняла 21 место по уровню терроризма

Лондонский Институт экономики и мира провел исследование глобального терроризма, в котором Украине отвел 21 место. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает Радио Свобода. Согласно исследованию, Украина получила 6,048 балла из 10 (высокий уровень влияния терроризма). При этом в институте отметили, что в Украине происходит постоянное сокращение смертности от терроризма, что связано с уменьшением интенсивности конфликта на Донбассе.



"Четыре года подряд до 2017 года Украина в своем регионе была страной, наиболее пострадавшей от терроризма. Но количество смертей уменьшилось на 96% после пика в 2014 году ", - говорится в отчете.



Для сравнения, в прошлом году Украина занимала в отчете 17 место.



Авторы исследования назвали "ДНР" второй наиболее активной террористической группой в регионе. "ДНР" также названо группировкой, ответственное за большинство смертей в регионе в 2017 году. В то же время, "ЛНР", как говорится в отчете, не ответственна за связанные с терроризмом смерти начиная с 2015 года.



Авторы исследования отмечают, что, несмотря на снижение активности "Л/ДНР", конфликт на Донбассе продолжается.



Согласно отчету, в пятерку стран, наиболее пострадавших от терроризма, входят Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.



США занимают в рейтинге 20 место, Россия - 34.



Нынешнее исследование глобального терроризма - шестое, проведенное Институтом экономики и мира. Отчет основан на информации из базы данных глобального терроризма (GTD), которая собирается Национальным консорциумом по изучению терроризма, департаментом национальной безопасности Центра совершенства под руководством Университета штата Мэриленд (США). Авторы Global Terrorism Index отмечают, что GTD считается наиболее полной базой данных о террористической деятельности.

