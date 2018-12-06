Комитет Рады поддержал предвыборный мораторий на плановые проверки СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информполитики рекомендовал нардепам принять постановление о предвыборном моратории на плановые проверки СМИ. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.



Речь идет о принятии постановления "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года". "Рекомендовать Верховной Раде немедленно рассмотреть вопрос о том, чтобы Кабинет министров и соответствующие органы, в частности Государственная фискальная служба и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, не совершили плановых проверок средств массовой информации в ходе избирательной кампании Президента, которые могли бы использовать как давление на средства массовой информации", - подчеркнула председатель комитета, депутат от фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар на заседании комитета.



Профильный комитет также предлагает доработать законопроект о защите информпространства, а именно - изъять из законопроекта № 9275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства" пункт, где говорится о том, что исключительно Верховная Рада может вносить предложения относительно санкций к СМИ.



Члены комитета возражают, чтобы ВР имела исключительное право вносить предложения относительно применения, внесения изменений в санкций по отношению к средствам массовой информации, вещательных, телерадиоорганизаций и других субъектов информационной деятельности в сфере телевидения и радиовещания, их учредителей, выгодополучателей, являющихся резидентами Украины, могут быть внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Ведь такую процедуру предусматривает указанный законопроект.



"Это приведет к непредсказуемым последствиям и правовому хаосу", - подчеркнула первый заместитель председателя комитета Ольга Червакова. Председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко также высказался за доработку законопроекта.



На сайте Рады указано, что законопроект №9275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного пространства" не включен в повестку дня сессии. Авторами документа является ряд депутатов, в частности, Иван Винник, Оксана Билозир (фракция БПП), Татьяна Чорновол, Дмитрий Тымчук (фракция "Народный фронт").



Как известно, очередные президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартует 31 декабря 2018 года.

